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Шоу-бізнес

Наче в дитинстві побувала: мережа у захваті від Ірини Білик

17:20 14 листопада 2024
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка показала обличчя без макіяжу, переспівала популярну народну пісню. Своїми думками з приводу версії «Цвіте терен» Ірина поділилася на сторінці у соціальній мережі. За словами артистки, вона намагалася, щоб у новому звучанні пісня залишалася такою ж душевною, якою її памʼятають.

«Для вас в мене є щось дуже особливе — нова версія народної пісні „Цвіте терен“, — написала Білик на своїй сторінці. — Нове аранжування та нові сучасні звуки тільки задля того, щоб улюблена мелодія зазвучала по-новому, але залишилася такою ж душевною. Вмикайте, співайте разом зі мною, і нехай „Цвіте терен“ оживе у ваших серцях!»

Шанувальники співачки оцінили її версію та зазначили, що голос Ірини дуже пасує під цю народну пісню.

«Аж душа радіє, одразу спогади про дитинство та пісні бабусі», — написали у коментарях.

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«Дякую за цю пісню, вона особлива і голос неймовірний», — були у захваті шанувальники.

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«Думаю, пора Ірі зробити аранжування багатьох народних українських пісень і дати їм ще більше популярності і нове дихання», — запропонували співачці.

«Як мед для душі, найкраще виконання цієї пісні, — зізналися у почуттях. — Так шкода, що мій дідусь не дожив до цього часу. Це були його улюблені вірші. Наче в дитинстві побувала, коли дідусь її наспівував. Дякую за таке душевне виконання».

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Раніше Оля Полякова потрапила під критику у мережі.

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