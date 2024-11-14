Прочищаємо засмічення в унітазі швидко та ефективно: поради від зарубіжних спеціалістів (відео)

Знаменита «клінерка» Місіс Хінч радить використовувати лимонну кислоту для «розблокування» засміченого унітазу.



Також не викликати сантехнкіа, а спробувати ліквідувати засмічення унітазу самостійно радить і американський спеціаліст по клінінгу, пише ТСН.

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«Не поспішайте викликати сантехніка, якщо у вас засмітився унітаз. Існує один простий спосіб, який допомагає пробити засмічення за 1 хвилину», — радить спеціаліст.

За його словами, цей лайфхак стане у пригоді, коли вантуз не впорався з проблемою. В такому разі з проблемою добре впорається пляшка з під будь-якого напою.

Для цього у неї потрібно відрізати дно. А ось кришку знімати не потрібно.

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«Не забудьте одягнути на руки рукавички, щоб вберегти себе від бактерій і хвороботворних мікроорганізмів. Тепер вставте пляшку нижньою частиною у зливний отвір унітазу і зробіть кілька досить енергійних рухів. Намагайтесь ніби проштовхнути воду, яка стоїть, донизу. Вже за кілька хвилин таких інтенсивних рухів ви побачите, що засмічення прибралося і вода почала вільно стікати в отвір унітазу», — розповідає чоловік.

Цей спосіб зручний тим, що він не потребує від вас спеціальних інструментів чи хімічних засобів. Порожні пластикові пляшки часто є вдома, а тому їх використання не стане проблемою. До того ж звичайна пляшка допоможе навіть там, де вантуз впоратися не може.

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Ось його відеоролик.

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Також видання стверджує, що коли засмічення не дуже сильне, то можна буте обійтися і без пошкодження пляшки: якщо під рукою є газований напій типу «кока-коли», то він добре почистить унітаз від іржі і вапняного нальоту.

Весь секрет дії цього напою в кислотах, які в ньому містяться — фосфорній та вуглекислій. Саме завдяки їхнім властивостям можна швидко впоратися з забрудненнями різного роду. Вони працюють як розчинник, який м'яко працює над відкладеннями, але не завдає жодної шкоди керамічній поверхні.

Як очистити унітаз за допомогою кока-коли? Все досить просто. Вам знадобляться 1−2 склянки напою, які потрібно просто вилити в унітаз так, щоб рідина повністю покрила всі забруднені ділянки. Залишіть його там на кілька годин, але краще на цілу ніч. За цей час кислоти точно подіють і плями розчиняться. Залишиться змити воду і насолоджуватися результатом.

Щоб ефект був ще більшим, можете додатково протерти поверхню йоржиком, тоді залишки нальоту з легкістю відійдуть. Деякі експерти радять кока-колу підігрівати перед використанням, тоді хімічна реакція пройде ще швидше.

Однак, пам'ятайте, що використовувати содову надто часто не можна. Адже вона призведе до накопичення цукру, а він є сприятливими умовами для зростання бактерій. Тому кола стане чудовим помічником, коли потрібно діяти швидко, але для регулярного прибирання все ж застосовуйте спеціальні засоби.

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