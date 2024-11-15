Ніхто не може передбачити, що зробить Трамп: що сказала майбутній верховний представник ЄС про підтримку України

До свого призначення на посаду верховної представниці ЄС Кая Каллас була головою уряду Естонії — і є одним з найзапекліших опонентів президента путіна в ЄС. Вона вважає путінську росію колоніальною державою, що становить реальну загрозу. Каллас також є членом Естонської партії реформ, яка виступає за ліберальний економічний курс, пише n-tv.

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Однак Каллас не вдасться уникнути подальшого пошуку спільної мови з Дональдом Трампом під час свого перебування на посаді. Європейці потребують захисту США в НАТО, як звичайного, так і ядерного. Трамп вже кілька разів погрожував відкликати цей захист, якщо всі країни-члени НАТО не досягнуть мети витрачати два відсотки свого валового внутрішнього продукту на свою оборону. Каллас вже знайшла тут відправну точку: її естонський уряд — як і багато інших у Східній і Північній Європі — невтомно закликав країни ЄС нарешті збільшити свої оборонні бюджети.

Кая Каллас досі дотримується цього переконання. «Я вважаю, що наша оборона — це наша відповідальність, і що ми повинні більше інвестувати в нашу оборону, — каже вона. — Цільовий показник у два відсотки дуже важливий для глобальної безпеки в цілому».

Вимоги Каллас до європейських глав держав та урядів виправдані. Зрештою, вона сама подала гарний приклад під час свого перебування на посаді мера Таллінна. Тоді вона змусила естонців погодитися на підвищення податків, щоб інвестувати в оборону країни — одна з причин падіння популярності Каї Каллас на батьківщині.

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Прихильність Каллас до захисту Європи від росії також має коріння в її біографії. У своєму виступі перед депутатами Європарламенту вона згадала про «болісне минуле» Естонії в Радянському Союзі, яке вона досі яскраво пам'ятає.

«Я виросла за залізною завісою, де не було такої свободи, як зараз в ЄС», — казала вона.

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В інших промовах Каллас вже розповідала про свою матір, яка була депортована до Сибіру ще немовлям. Для неї ЄС — це перш за все свобода, підкреслила пані Кая. Вона переконана європейка за походженням. Її батько був першим естонським комісаром ЄС у Брюсселі. Сама Каллас була депутатом Європарламенту протягом чотирьох років, з 2014 по 2018 рік.

Можливо, Кая Каллас спеціально створена для того, щоб вселити в Трампа любов до ЄС, розмірковують автори статті.

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Під час її слухань стає зрозуміло, як вона має намір аргументувати свою позицію: геополітично. Якщо США побоюються вторгнення Китаю на Тайвань, вони повинні підтримати ЄС у його боротьбі проти вторгнення росії, вважає вона. Це відбувається тому, що Китай, Північна Корея, Іран і росія працюють разом проти західних держав, щоб «змінити їхній порядок, заснований на правилах». За словами Каллас, Пекін зараз є скоріше «конкурентом і суперником», ніж партнером. Не так давно мантрою ЄС було: партнерство в умовах конкуренції з Китайською Народною Республікою.

«Україна повинна перемогти, росія повинна бути вигнана, а російський агресор і військові злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності», — вимагала вона в статті для журналу Foreign Affairs ще в 2022 році.

Ані президент США Джо Байден, ані канцлер Німеччини Олаф Шольц до сьогоднішнього дня так чітко не закликали до перемоги України на полі бою. Тріумф Києва над москвою — тема Каллас і в Європарламенті. Вона неодноразово підкреслювала, що ЄС повинен «проявити рішучість» у своїй підтримці України і працювати над цим «стільки, скільки буде потрібно».

Як таке ставлення буде сприйматися Трампом? Він неодноразово погрожував залишити Україну без підтримки. Він сказав, що хоче закінчити війну, поговоривши з путіним, протягом 24 годин. Не найкраща стартова позиція для Каї Каллас. Тим не менш, вона припускає, що республіканця можна переконати продовжувати допомагати Києву. Ізоляціонізм історично ніколи не виправдовував себе для США, вважає Каллас.

Чи переконають Трампа ці геополітичні аргументи, щоб завершити свою хвалену «угоду»? Чи буде він, як і Кайя Каллас, шукати точки дотику або піде на конфронтацію з європейцями? Вона підкреслює, що під час перебування на посаді глави естонського уряду вона налагодила хороші контакти з оточенням Трампа, зокрема з його заступником Джей Ді Венсом. Тим не менш, Кайя Каллас усвідомлює, що на своїй новій посаді вона стикається з багатьма невизначеностями, констатують у статті.

На запитання, чи надаватиме ЄС все ще значну підтримку Україні, якщо Трамп скасує американську допомогу, як він погрожував, Каллас відповіла ухильно: «Я не думаю, що хтось дійсно може передбачити, що зробить Трамп».

Можливо, вона не настільки впевнена і щодо ЄС у цьому питанні.

Раніше у «ФАКТАХ» відомий дипломат розповів, в чому ключові причини перемоги Трампа і що може схилити його на бік України.

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