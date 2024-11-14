Блінкен у Брюсселі дав нові обіцянки Україні: про що йде мова

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація Джо Байдена посилить свою підтримку України за кілька місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час. Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який пообіцяв Україні справжні зміни на полі бою, у Брюсселі Блінкен також заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу росії у війні в Україні «вимагає і отримає рішучу відповідь», пише Reuters.

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Ентоні Блінкен заявив після зустрічі з Рютте в штаб-квартирі Альянсу, що вони обговорили подальшу підтримку України, де російські війська здобувають перемоги на східній лінії фронту, а також роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

«Адміністрація США, яка залишає посаду, продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України, щоб забезпечити їй можливість ефективно воювати наступного року або вести мирні переговори з росією з позиції сили, — сказав він. - Байден використовуватиме кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки — зміцнювати цей альянс. Чиновники працюють над тим, щоб доставити всю допомогу, схвалену Конгресом США для України, до того, як він залишить свою посаду. Ми повинні прискорити всі критичні рішення».

Говорячи про розгортання північнокорейських війську рф, Блінкен сказав журналістам, що відносини москви з Пхеньяном — це «вулиця з двостороннім рухом», і існує «глибоке занепокоєння тим, що росія робить або може робити для посилення потенціалу Північної Кореї», включаючи її ядерні амбіції.

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Раніше «ФАКТИ» писали про заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що росія повернула війну в Європу і ввела війська з Північної Кореї. В результаті загроза збройного нападу на країну — члена ЄС вища, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

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