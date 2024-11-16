Повинні тримати оборону: Умєров відповів, чи буде продовжено мобілізацію в 2025 році

Після того, як Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації, деякі українці почали цікавитись, чи буде мобілізація продовжена у наступному році, чи, можливо, її повністю замінить рекрутинг.

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Відповідь на питання дав міністр оборони Рустем Умєров на зборах Європейської Бізнес Асоціації.

За його словами, мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році для виконання цілей та завдань, зазначених військовою стратегією.

«На наступний рік, щоб тримати оборону, щоб всі цілі й завдання, які були зазначені у військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію», — зазначив Рустем Умєров.

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Голова відомства зазначив, що економіка потребує резервування, але мобілізація мусить тривати.

«Але ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями й ми просимо звернутись до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти, тому що зі своєї сторони ми як військові компоненти тільки можемо казати про свої цілі та завдання. Але якщо потрібно ще резервувати, то тоді треба прийти, разом поспілкуватись і ми допоможемо», — додав міністр оборони.

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Нагадаємо, раніше в Раді пояснили, чому не мають наміру знижувати мобілізаційний вік і відправляти на війну хлопців з 18 років.

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