«Дискусії немає»: у Раді пояснили, чому не мають наміру знижувати мобілізаційний вік в Україні

В Україні, де триває загальна мобілізація, у парламенті немає дискусії щодо чергового зниження віку для мобілізації, хоч питання про це надходять від партнерів. Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, інформує Radio NV.

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Він нагадав, що Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними, та зазначив, що на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років «важко уявити».

За словами Корнієнка, ніяких умов від партнерів немає, у них є лише питання, чому таких людей в Україні не мобілізовують.

«Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. (…) Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Цей законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я (і після червня 2024 року були визнані придатними до служби).

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