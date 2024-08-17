Таємні переговори України з росією про часткове припинення вогню зірвано: про що йде мова

У серпні Україна та росія планували відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення знакової угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів.

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Понад рік росія завдавала ударів по українській енергосистемі шквалом крилатих ракет і безпілотників, завдаючи значної шкоди електростанціям і спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.

Тим часом Україна завдала удару по російських нафтових об’єктах дальніми безпілотниками, які підпалили нафтопереробні заводи, нафтобази та резервуари, скоротивши перероблювання нафти москвою приблизно на 15% і піднявши ціни на газ у всьому світі.

Непрямі переговори, як пише видання, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область росії минулого тижня.

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«Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який росія анексувала у 2014 році.

Президент росії володимир путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири українські області — включно з територіями, які російські війська не окупували, — які кремль оголосив частиною росії", — нагадують у статті.

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Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину росії.

«Московська делегація назвала це «ескалацією», — сказав дипломат, додавши, що Київ «не попередив Доху про свій транскордонний наступ».

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За словами співрозмовника видання, Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху, проте Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Дипломат, знайомий з ходом переговорів, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі.

«Після Курська росіяни відступили», — сказав інший співрозмовник, знайомий з переговорами.

Російський співрозмовник, який має тісні зв’язки з дипломатичним колом, дав зрозуміти, що «путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції».

У відповідь на запит The Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

У кремлі не відповіли на запити.

Білий дім відмовився від коментарів щодо цієї історії. Адміністрація Байдена вже давно заявляла, що час і умови потенційної угоди про припинення вогню з росією має визначати лише Україна.

Варто відзначити, про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

Тим часом колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до союзників на фоні наступу ЗСУ в Курську, закликавши їх «відкинути безглузду путінофобію і дозволити українцям довести справу до кінця».

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