Питання про постачання ракет Taurus Україні збираються винести на голосування у Бундестазі

У Німеччині політики вчергове підняли питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Так, Вільна демократична партія (ВДП) може винести його на голосування у Бундестазі. Про це в інтерв’ю заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, пише видання NOZ.de.

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«Федеральний канцлер поширює легенди про розпад коаліції. Він хотів додаткові три мільярди євро для України, які я йому пообіцяв. Це було б абсолютно реально при бюджеті в 488 мільярдів. Але не 15 мільярдів, які хотів Шольц, щоб на решту 12 мільярдів реалізувати проєкти СДПН. Щобільше, якщо ситуація в Україні драматична, то в першу чергу потрібні не гроші. Ми запропонували, щоб крилаті ракети Taurus нарешті були поставлені», — сказав Дюрр.

За словами політика, голосування в Бундестазі щодо Taurus зараз може дати результат.

«Я бачу, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і „зелених“, що така пропозиція може бути успішною», — сказав він.

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Додамо, що кілька днів тому у виступі перед Бундестагом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет залишається незмінною.

«Я проти того, щоб зброя, яку ми надаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет», — сказав Шольц.

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Канцлер Німеччини також відкинув ключові пункти Плану перемоги Зеленського.

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