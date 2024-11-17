Трюк за копійки: як самостійно почистити кавоварку

Зазвичай ми згадуємо про необхідність почистити кавоварку, коли вона просить це зробити миготливим діодом. Проводити таку процедуру регулярно вкрай необхідно, щоб техніка довго служила. Якщо ж ви остерігаєтеся чистити свою кавоварку хімічними засобами, однак не готові відмовлятися від смачної ранкової кави, нічого не втрачено, пише видання Polki. Ви можете скористатися не менш ефективними домашніми методами — і за дуже низькою ціною.

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Вам знадобиться лише кілька лимонів, щоб очистити навіть дуже брудну кавоварку.

Наповніть місткість для води лимонним соком на 1/3 її висоти та доливайте воду, поки вона не заповниться. Зачекайте годину, а потім запустіть програму очищення. Ретельно промийте місткість, наповніть водою і повторіть процес.

І все — кавова машина чиста, а вам не треба турбуватися про хімічне отруєння!

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Таким чином можна очистити не тільки кавоварку, але і чайник. Закип'ятіть розчин лимонного соку і води, потім дайте йому охолонути, вилийте і знову закип'ятіть чисту воду. Лимонний сік пом’якшить накип, завдяки чому ваш чайник буде виглядати як новий.

Раніше болгарський блогер дав рецепт розчину для чистки унітаза, який розбиває вапняний наліт краще за молоток.

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