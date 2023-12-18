«Найсмачніший штолен вашого життя» від Тетяни Литвинової: рецепт популярної різдвяної випічки

Відома рестораторка і екссуддя кулінарного шоу «МайстерШеф Україна» Тетяна Литвинова, яка запропонувала приготувати на Різдво свинячі реберця, вважає, що багатьом українцям прийдеться до душі на свята традиційна німецька випічка під назвою «штолен» (нім. Stollen або Christstollen, який готують зі здобного дріжджового тіста).

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«Найсмачніший штолен вашого життя! Рецепт надзвичайно вдалий, дуже смачне тісто», — пише Литвинова на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Сухофрукти: Ізюм 100 г, курага 100 г, вялена клюква 100 г, вялена вишня 100 г. Помити, змішати та замочити в ромі 100 г. 100 г мигдалю.

Ізюм 100 г, курага 100 г, вялена клюква 100 г, вялена вишня 100 г. Помити, змішати та замочити в ромі 100 г. 100 г мигдалю. Для опари: 100 г молока, 150 г борошна, 30 г свіжих дріжджів, 10 г цукру.

100 г молока, 150 г борошна, 30 г свіжих дріжджів, 10 г цукру. Для заварного тіста: 30 г борошно, 150 г молока.

30 г борошно, 150 г молока. Основний заміс тіста: опара+заварне тісто, 400 г просіяного борошна, 40 г молока, 5 г сіль, 20 г ванільного цукру, 1 г мускатного горіху, 1 г кардамону, 1 г кориці, 80 г цукру, 250 г масла кімнатної температури, цедра 1 апельсину та 1 лимону, замочені сухофрукти плюс мигдаль. Приготування:

За 2−3 дні до приготування замочити промиті сухофрукти в ромі. Мішайте їх хоча б раз на день.

Змішати всі інгредієнти для опари, накрити плівкою та поставити в тепле місце на 1,5−2 години.

Змішайте холодне молоко з борошном для заварного тіста та доведіть до загущення.

Змішайте для основного замісу тіста опару, заварне тісто кімнатної температури, просіяне борошно, молоко, цукор, сіль, ванільний цукор та інші спеції, масло та натріть цедру до чаші для замісу.

Вимішуйте тісто до утворення клейковини, поки воно не перестане прилипати до рук (приблизно 10 хв).

Додайте всі сухофрукти та горіхи, вмішайте їх в тісто та накрийте плівкою.

Дайте підійти тісту у 2−3 рази (приблизно 2 години в теплому місці).

Тісто розділіть на 3 частини або навіть на 6!

Розкладіть кожен шматок пласко на дощечках на ніч чи 8 годин.

Дістаньте з холодильника та дайте нагрітися тісту при кімнатній температурі. Скрутіть в рулет, залишаючи шов зверху. Переставте на деко для випікання та дочекайтесь, поки вони гарно підійдуть (біля години).

Випікати при 160 градусах приблизно 30−40 хвилин. Перевіряти деревʼяною шпажкою. Не переміщайте їх, щоб волога яка є в середині, довше зберігала їх пухкими.

Дістаньте випечені штоллени та змастіть маслом чи збрискайте Куантро чи іншим лікером, одразу щільно присипайте цукровою пудрою.

«Коли повністю вистигнуть, можна пробувати. Я загортаю їх в фольгу, так і дарую!» — розповідає Тетяна Литвинова.

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Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати торт «Прекрасна Марія».

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Фото — скріншот

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