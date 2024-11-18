У Харкові знешкодили бойову групу російського гру, яка готувала теракти у місті
У Харкові співробітники СБУ затримали чергових російських агентів — агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки.
За даними СБУ, зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони.
У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.
Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
До складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.
Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру.
За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.
Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.
Група також отримала завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.
Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала всіх чотирьох учасників групи.
Одного з фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм.
Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у державній зраді та незаконному поводженню з вибуховими речовинами.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Силах спеціальних операцій викрили російського «крота», який працював на розвідку ворога.84
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