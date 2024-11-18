Перемогу присвячуємо вам: названі переможці дитячого «Євробачення-2024»

У Мадриді (Іспанія) завершився дитячий співочий конкурс «Євробачення-2024». Нагадаємо, у цьому році Україну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко з піснею Hear me now. Спеціально для конкурсу її написала музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова.

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За результатами глядацького та експертного журі перемогу на дитячому «Євробаченні» отримав представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею «Моїй мамі». Вперше в історії участі нашої країни у конкурсі представник України посів третє місце та отримав «бронзу». На другому місті — співак з Португалії.

На своїй сторінці у соціальній мережі Світлана Тарабарова виклала відео з конкурсу разом зі всією командою та подякувала за участь.

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«Нас почули! — написала Світлана. — Такий важливий та важкий для Європи меседж отримав БРОНЗУ на дитячому «Євробаченні»! Артем — ти наш герой, і ми пишаємось тобою!

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Життя — це боротьба.

Емоції зашкалюють, дякую всім, хто голосував.

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Дякую всім Захисникам, Силам Оборони за те, що захищаєте наш дім. Цю перемогу ми присвячуємо вам! Слава Україні!"

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Шанувальники конкурсу підтримали Артема та подякували Світлані за підготовку.

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«Дякую всій команді за ці емоції, так проспівати про дім міг тільки Артем», — поділилася думками Марічка Падалко.

«Дякую за твою надзвичайно круту роботу, твій талант, любов, яку ти щедро даруєш усім навколо, вогонь в твоєму серці, який запалює інших! - привітали Тарабарову. — Завдяки тобі цей результат!»

«Світлано, дякуємо вам за те, що прикладаєте свої геніальні руки до написання пісень для представників України на дитячому „Євробаченні“ 2 роки поспіль, — написали у коментарях. — Це відчувається!»

Нагадаємо, у Мексиці обрали «Міс Всесвіт».

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