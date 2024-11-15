Наліт дронів на Одесу: є жертви, пошкоджено десятки будинків та автомобілів, тисячі людей залишилися без тепла (фото, відео)
Від вечора четверга, 14 листопада, Одеса знов перебувала под ворожою атакою — росіяни спрямували на Одещину дрони-камікадзе.
Як повідомляв керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, наразі відомо про вісьмох поранених, серед яких 9-річний хлопчик. Динина у стані середнього ступеню важкості перебуває в лікарні, а 22-річний хлопець був шпиталізований у важкому стані.
А за даними ДСНС, постраждали 10 містян. Пожежні ліквідували пожежі за шістьома різними адресами.
Зокрема, у середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, в якому горіли квартири. Пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території цивільного закладу та двоповерхового будинку.
«Через ворожий обстріл пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення — гілка тепломережі, яка опалювала 220 багатоквартирних житлових, 7 дитячих садків, 4 школи, а також один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля», — зазначив Олег Кіпер.
За його словами, у пологовому будинку є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива - він може обігріватися автономно, використовуючи власні ресурси.
В Одеській міськраді уточнили, що загибла — 35-річна жінка, яка спала під вікном. Наразі комунальники працюють над відновленням трубопровіду, що був пошкоджений у декількох місцях. Станом на зараз без опалення залишаються понад 40 тисяч людей, медичні та соціальні заклади.
Ремонтні роботи планували завершити орієнтовно до 8 ранку, після теплоносій подаватимуть у систему.
«Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист», — прокоментував російській наліт керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Згодом в командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що у ніч на 15 листопада противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, також ворог атакував Україну 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ (рф) та Криму.
«Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що днями під комбінованою ракетно-дроновою атакою перебував столичний регіон та Київ — ворог бив «шахедами», крилатими та балістичними ракетами.
Фото ДСНС280
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