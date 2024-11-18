Знаменитому футболісту встановили пам'ятник за життя (фото)

У понеділок, 18 листопада, у Лондоні відкрили статую капітана збірної Англії з футболу, віцечемпіона Європи Харрі Кейна, діти якого потрапили в автомобільну аварію, повідомляє ESPN.

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Рада Уолтем-Форест на півночі Лондона витратила 7200 фунтів стерлінгів (8600 євро) на створення скульптури в період з 2019 по 2020 рік, але не могла знайти для неї постійного місця. В підсумку статуя, що зображує найкращого бомбардира в історії збірної Англії (69 м'ячів у 103 матчах), який сидить на лавці з м'ячем на коліні, тепер встановлена у спортивному центрі Пітера Мея.

«Для мене це справжній момент гордості — повернутися туди, де почалося моє футбольне життя, і відкрити пам'ятник. Сподіваюся, це надихне наступне покоління натхненно працювати і вірити в себе», — сказав Харрі Кейн, котрий був особисто присутній на відкритті статуї.

До речі, у соцмережах відреагували на відкриття пам'ятника з усмішкою: багато хто вважає, що Кейн, який перейшов до «Баварії» з «Тоттенхема» за 120 млн євро, на себе не схожий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст, який заслужив за життя унікальний пам'ятник.

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Фото РА

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