США утримуються від коментарів щодо дозволу Україні на удари вглиб росії

Сполучені Штати Америки не коментують інформацію про надання Україні дозволу на використання ракет великої дальності для ударів по російських цілях. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу відмовився підтвердити або спростувати повідомлення ЗМІ про дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів вглиб росії.

ВІДЕО ДНЯ

Міллер зазначив, що наразі немає жодних заяв про зміну політики США щодо цього питання. Він також підкреслив, що саме росія неодноразово призводила до ескалації конфлікту, зокрема залученням північнокорейських військових.

Відмова від коментарів може бути пов'язана з бажанням уникнути подальшої ескалації та зберегти дипломатичні канали для переговорів. США продовжують підтримувати Україну, але утримуються від публічних заяв щодо використання ракет великої дальності для ударів по російських цілях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Франція та Велика Британія дозволили Україні наносити удари своїми далекобійними ракетами по території рф.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook