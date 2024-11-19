41.13 / 41.67 43.56 / 44.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

США утримуються від коментарів щодо дозволу Україні на удари вглиб росії

14:21 19 листопада 2024
Представник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу

Сполучені Штати Америки не коментують інформацію про надання Україні дозволу на використання ракет великої дальності для ударів по російських цілях. Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу відмовився підтвердити або спростувати повідомлення ЗМІ про дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів вглиб росії.

Міллер зазначив, що наразі немає жодних заяв про зміну політики США щодо цього питання. Він також підкреслив, що саме росія неодноразово призводила до ескалації конфлікту, зокрема залученням північнокорейських військових.

Відмова від коментарів може бути пов'язана з бажанням уникнути подальшої ескалації та зберегти дипломатичні канали для переговорів. США продовжують підтримувати Україну, але утримуються від публічних заяв щодо використання ракет великої дальності для ударів по російських цілях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Франція та Велика Британія дозволили Україні наносити удари своїми далекобійними ракетами по території рф.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
66

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шоу Холостяк

Дивиться тільки на неї: мережа назвала фаворитку Холостяка

Земля та Місяць

Несподіваний прибуток та сюрпризи в особистому житті: астрологи назвали найщасливіші знаки тижня 18−24 листопада

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

Щаслива сімейка

Красиві та щасливі: Максим Галкін показав нове фото з Аллою Пугачовою, Крістіною Орбакайте та дітьми

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту