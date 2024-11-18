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Серйозні зміни операцій ЗСУ: Франція та Британія дозволили бити углиб рф ракетами SCALP/Storm Shadow

18:25 18 листопада 2024
ракета

Джо Байден після кількох місяців наполегливих прохань нарешті дав Володимиру Зеленському добро на використання американських ракет ATACMS з дальністю дії 300 кілометрів проти рф. Білий дім скасував свою заборону у відповідь на розгортання росією 10 000 північнокорейських військ.

І слідом за США французи й британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow, пише lefigaro.fr.

«Це рішення було очікуваним. Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow», — зазначає видання.

І це серйозна зміна в проведенні операцій українцями, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що ексголова розвідки назвав країни, які можуть зупинити росію.

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