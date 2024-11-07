Це може стати серйозною проблемою для російської армії: як на Заході реагують на появу північнокорейських солдатів в Курській області

Кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули до Курської області росії, щоб підтримати зусилля москви у витісненні українських військ. Сполучені Штати попередили про рух північнокорейських військових до західної частини Курської області, яку Україна захопила в серпні. Пентагон повідомив, що Північна Корея відправила близько 10 000 солдатів на навчання до росії, багато з яких рухаються до поля бою в Курській області. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив це, заявивши, що розгортання північнокорейських військ є «небезпечним розширенням» війни, пише видання The New York Times.

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Днями українські та американські офіційні особи повідомили про прибуття кількох тисяч північнокорейських військових у район Курська. Військові експерти зазначають, що така кількість солдатів недостатня для зміни загальної ситуації на полі бою. За словами Джона Формана, колишнього аташе з питань оборони Великої Британії в москві та Києві, їхній вплив можна буде побачити лише у випадку стійкого російського контрнаступу.

Українські чиновники повідомили, що північнокорейські солдати розміщені у тимчасових казармах поблизу українського кордону. Неясно, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть контрнаступ росії. Аналітики припускають, що солдати можуть бути використані для прямих атак або охорони територій за межами бойових дій.

Російське повернення окупованих ЗСУ територій підірвало б одну з головних цілей Києва — створити важіль для переговорів про припинення війни. Північнокорейські війська не брали участі у війні з 1950-х років, і їхній досвід та ефективність у бою залишаються під питанням. Заступник прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх зазначила, що поки немає подробиць про тип військ або озброєння, які Північна Корея відправила до росії.

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Координація дій між північнокорейськими та російськими військами може бути складною через мовний бар'єр і різну підготовку. Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини у Вашингтоні, зазначив, що це може стати серйозною проблемою для російської армії.

Українська військова розвідка повідомила, що росія планує призначити одного перекладача на кожні 30 північнокорейських солдатів для кращої координації на полі бою. Присутність північнокорейських військ у Курській області є викликом для президента путіна, оскільки вона підриває його обіцянку про те, що росія не піддасться нападу.

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Віктор Кевлюк з Центру оборонних стратегій у Києві припустив, що північнокорейські війська можуть бути використані для штурму українських позицій, а російські війська закріплюватимуться на захоплених територіях. Ця стратегія слідує давньому підходу росії — масовані наземні атаки за підтримки артилерії.

Раніше повідомлялося, що солдати з КНДР вперше попали під обстріл на Курщині.

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Тим часом на Заході назвали країни нової «вісі зла», які допомагають росії у війні проти України.

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