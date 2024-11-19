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Соковита курка в духовці: є секрет, завдяки якому вона вийде ідеальною

20:06 19 листопада 2024
Соковита курка в духовці

У духовці можна приготувати не тільки курячі котлети у сметані, а й цілу соковиту курку. Це відмінна страва! Головне правильно запекти, щоб курка була золотистого кольору, а м'ясо — соковитим. Таку курку, звичайно, можна подавати на вечерю, а якщо залишиться, то використовувати для приготування ситних, корисних салатів, пише видання Beszamel.

Складники:

  • 1 ціла курка (не більше 2 кг)
  • 2 ст.л. олії
  • 2 чайні ложки солі
  • 1 столова ложка солодкого меленого перцю
  • 1 чайна ложка гострого перцю
  • половина чайної ложки куркуми
  • 2 зубчика часнику
  • цедра половини лимону
  • сік з половини лимону
  • 1 стакан води на дно форми

Приготування:

Курку промити і обсушити. Змішайте спеції в мисці, а потім додайте олію. Готовим маринадом змастити всю курку, буквально втираючи спеції в неї. Помістіть курку в жароміцний посуд і налийте на денце склянку води — це дозволить курці не пересохнути під час запікання. Розігрійте духовку до 190 градусів і запікайте курку приблизно 1,5 години, кожні 10−15 хвилин поливайте її соусом (на початку запікання, коли курячий жир ще не витопився, поливайте водою з дна форми). Завдяки цьому курка набуває красиву, золотисту та хрустку шкірку і чудовий смак.

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