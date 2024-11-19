Соковита курка в духовці: є секрет, завдяки якому вона вийде ідеальною
У духовці можна приготувати не тільки курячі котлети у сметані, а й цілу соковиту курку. Це відмінна страва! Головне правильно запекти, щоб курка була золотистого кольору, а м'ясо — соковитим. Таку курку, звичайно, можна подавати на вечерю, а якщо залишиться, то використовувати для приготування ситних, корисних салатів, пише видання Beszamel.
Складники:
- 1 ціла курка (не більше 2 кг)
- 2 ст.л. олії
- 2 чайні ложки солі
- 1 столова ложка солодкого меленого перцю
- 1 чайна ложка гострого перцю
- половина чайної ложки куркуми
- 2 зубчика часнику
- цедра половини лимону
- сік з половини лимону
- 1 стакан води на дно форми
Приготування:
Курку промити і обсушити. Змішайте спеції в мисці, а потім додайте олію. Готовим маринадом змастити всю курку, буквально втираючи спеції в неї. Помістіть курку в жароміцний посуд і налийте на денце склянку води — це дозволить курці не пересохнути під час запікання. Розігрійте духовку до 190 градусів і запікайте курку приблизно 1,5 години, кожні 10−15 хвилин поливайте її соусом (на початку запікання, коли курячий жир ще не витопився, поливайте водою з дна форми). Завдяки цьому курка набуває красиву, золотисту та хрустку шкірку і чудовий смак.
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