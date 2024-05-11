Курячі мафіни від Олексія Міля: цей рецепт стане вашим улюбленим

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати шинку у духовці, поділився рецептом курячих мафінів.

На своїй сторінці у соцмережі він виклав докладний рецепт, зазначивши, що на приготування курячих мафінів знадобиться 45 хвилин.

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Інгредієнти (на 6 мафінів): 250 г готової грудки (запеченої чи відвареної);

5 яєць;

160 г помідорів черрі;

40 г зеленої цибулі;

75 г моцарели;

Сіль, перець, паприка, перець чілі — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА Курку відварюємо і ріжемо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками

У тарілку розбити яйця, додати нарізану цибулю, тертий сир та спеції та гарно розмішати.

На дно форми викладіть курку, після помідори, та залийте яєчну масу. Відправляємо в духовку, при 180 С на 25−30 хвилин до готовності

Дайте охолонути — і готово!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська ділилася рецептом мафінів з грушею та сиром дорблю.

Фото — скріншот

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