Курячі мафіни від Олексія Міля: цей рецепт стане вашим улюбленим
Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати шинку у духовці, поділився рецептом курячих мафінів.
На своїй сторінці у соцмережі він виклав докладний рецепт, зазначивши, що на приготування курячих мафінів знадобиться 45 хвилин.
Інгредієнти (на 6 мафінів):
- 250 г готової грудки (запеченої чи відвареної);
- 5 яєць;
- 160 г помідорів черрі;
- 40 г зеленої цибулі;
- 75 г моцарели;
- Сіль, перець, паприка, перець чілі — за смаком.
Приготування:
- Курку відварюємо і ріжемо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками
- У тарілку розбити яйця, додати нарізану цибулю, тертий сир та спеції та гарно розмішати.
- На дно форми викладіть курку, після помідори, та залийте яєчну масу. Відправляємо в духовку, при 180 С на 25−30 хвилин до готовності
- Дайте охолонути — і готово!
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська ділилася рецептом мафінів з грушею та сиром дорблю.
Фото — скріншот109
Читайте нас у Facebook