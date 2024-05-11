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Курячі мафіни від Олексія Міля: цей рецепт стане вашим улюбленим

11:07 11 травня 2024
Мафін

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати шинку у духовці, поділився рецептом курячих мафінів.

На своїй сторінці у соцмережі він виклав докладний рецепт, зазначивши, що на приготування курячих мафінів знадобиться 45 хвилин.

Інгредієнти (на 6 мафінів):

  • 250 г готової грудки (запеченої чи відвареної);
  • 5 яєць;
  • 160 г помідорів черрі;
  • 40 г зеленої цибулі;
  • 75 г моцарели;
  • Сіль, перець, паприка, перець чілі — за смаком.

Приготування:

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  • Курку відварюємо і ріжемо кубиками. Помідори також нарізаємо кубиками
  • У тарілку розбити яйця, додати нарізану цибулю, тертий сир та спеції та гарно розмішати.
  • На дно форми викладіть курку, після помідори, та залийте яєчну масу. Відправляємо в духовку, при 180 С на 25−30 хвилин до готовності
  • Дайте охолонути — і готово!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська ділилася рецептом мафінів з грушею та сиром дорблю.

Фото — скріншот

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