Курячі котлети в сметані в духовці: ситно та корисно

Курячі котлети приготовані в духовці, виходять дуже ніжними і соковитими. Величезний плюс в тому, що при приготуванні не треба стояти довго біля плити. Завдяки сметані котлети виходять нереально смачними. Дуже добре підходять до картопляного пюре і каш, ділиться фудблогерка Марина Гармаш. До речі, нагадаємо рецепт картопляних зраз із м’ясом.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: курка (бройлер, домашня) — 3 кг;

ріпчаста цибуля — 3 шт.;

хліб — 4 — 5 шматочків;

сіль за смаком;

лавровий лист мелений — 1 ч. л.;

паприка — 3 ч. л.;

суха аджика — 3 ч. л.;

сметана (домашня) — 4 — 5 ст. л.

Приготування:

Курку промийте під проточною водою, просушіть за допомогою паперового рушника. Відокремте м'ясо зі шкурою від кістки. Пропустіть м'ясо, замочений у воді або молоці хліб і ріпчасту цибулю через м'ясорубку. Додайте за смаком сіль, спеції. Перемішайте. Сформуйте невеликі котлети, покладіть їх на деко, змащене олією. Зверху полийте сметаною. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів 40 — 50 хвилин.

РЕКЛАМА

Котлети, приготовані в духовці, виходять ніжніші, дуже соковиті і ароматні. Відмінно підійдуть до каші, картопляного пюре, макаронів. З цієї кількості фаршу, виходить близько 40 котлет. Частину можна відправити в харчовій контейнер і заморозити в морозилці.

Нагадаємо рецепт котлет по-мексиканськи.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook