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Україна

План Перемоги Зеленського створили з урахуванням перемоги Трампа

19:44 13 листопада 2024
Зеленський та Трамп

Два пункти Плану Перемоги президента України Володимира Зеленського були розроблені спеціально з урахуванням Дональда Трампа, повідомляє Financial Times (FT). Про це виданню розповіли європейські та українські джерела, які готували його.

За даними газети, впливові республіканці також пропонували Зеленському допомогу в тому, як залучити Трампа на бік України.

Зокрема, для Дональда Трампа планувалась пропозиція про те, що після війни частина американських сил, дислокованих у Європі, може бути замінена українськими силами. Інша пропозиція, націлена на новообраного президента США, полягає в тому, щоб Україна поділилася своїми критично важливими природними ресурсами із західними партнерами.

Зеленський зустрівся з Трампом у вересні в Нью-Йорку. Джерела FT кажуть, що Трамп «зацікавився» цими двома пропозиціями.

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Вважається, що Трамп намагається дуже швидко принести мир в Україну. Україна і Європа небезпідставно побоюються, що це станеться за рахунок України.

За даними FT, лідери українського бізнесу також планують запропонувати Дональду Трампу можливість визначати, кому дозволено вести бізнес в Україні.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що чекати Києву і ЄС після обрання Трампа президентом, а також, що Україна терміново може отримати 6 мільярдів від США.

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