Насолоджуюсь: Alyona Аlyona зізналася у почуттях

Популярна співачка, учасниця «Євробачення-2024» Alyona Аlyona, яка скасувала гастролі у Канаді та США, вразила своєю відвертістю. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та допис, у якому пояснила, що відчуває саме зараз. Нагадаємо, напередодні Alyona Аlyona повідомила своїм підписникам, що планує активніше вести сторінку у соціальній мережі і розповідати всі подробиці свого життя.

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«Зараз я відчуваю себе по-справжньому щасливою, — написала співачка. — Ціную життя, насолоджуюсь моментами єднання з рідними, близькими та природою. Для мене щастя — це простота, це бути собою».

Підписники артистки відреагували на її відвертість та поділилися своїм сприйняттям щастя.

«Чарівні світлини! — написали у відповідь. — Помітно, що ви — щаслива».

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«Щастя це те, що ми можемо ходити, бачити красу, дякувати Богові, що ми живемо. Мирного неба нам усім!!!» — зауважили у коментарях.

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«Щастя — це відчувати гармонію з собою і бачити, як все інше під то підтягується», — вважають підписники.

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«Хочеться простого щастя — бути у себе вдома», — поділилися думками дописувачі.

Нагадаємо, відома співачка боротиметься за право представляти Україну на конкурсі «Євробачення-2025».

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