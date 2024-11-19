Заслуговують на казку: сімʼя Мірошниченків здивувала вчинком (фото)

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна, які всиновили двох дітей, — показали, як встановлюють у будинку різдвяну ялинку. На своїй сторінці у соціальній мережі Інна розказала, що ідею влаштувати свято запропонувала донька Мія. Батьки не стали відмовляти, адже для Ангеліни, яка потрапила у сім'ю Мірошниченків влітку 2024 року, це перше новорічне домашнє свято.

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«Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому, — написала Інна. — Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні? Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини.

Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче це перша домашня ялинка Ангеліни"!

Ідею влаштувати свято запропонувала донька Мія

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Підписники підтримали рішення родини та поділилися своїми переживаннями напередодні різдвяно-новорічних свят.

«Ну які ж ви прикольні та щасливі! — поділилися у коментарях. - Інна, Вам з Тімуром велика подяка! З кожним днем змінюються Ангеліна та Марсель! А Мія це любов!»

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«І правильно! - вирішили підписники. — Чому ялинка лише на новорічні свята?) Раніше були живі ялинки, вони сипалися. А зараз — штучні. Хоч влітку поставити можна».

«Які чудові, — зауважили у коментарях. — Боже, як хочеться родини для усіх дітей».

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«Щось приємне в цьому дні», — поділилися почуттями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Інна Мірошниченко поділилася таємницею.

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