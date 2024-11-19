Готували кривавий теракт на півдні України: в Одесі знешкодили диверсантів (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Було знешкоджено аентів фсб, які планували скоєння терактів по всій Україні. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«СБУ та Нацполіція знешкодили агентурну групу фсб, яку створили для вчинення терактів по всій Україні. Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували в Одесі агентурну групу фсб. До її складу входило троє місцевих жителів, які мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України. Найближчим часом вони готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України», — йдеться у повідомленні.

Так, за матеріалами справи, фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві. Після цього їх затримали по гарячих слідах.

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«В середині листопада цього року 17-річний учасник ворожого осередку прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України. Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування. Після підриву СБУ покроково задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу. Задокументовано як фігурант переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів», — повідомили в СБУ.

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Зловмисника затримали «на гарячому», коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

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«Крім того, у ході спецоперації було затримано його спільників — двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах — Одесі та Миколаєві. Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено „замикалися“ на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких „заробітків“. Агенти розробляли та „погоджували“ з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої», — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ та Нацполіції повідомили затриманим про підозру.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Харкові знешкодили бойову групу російського гру, яка готувала теракти у місті.

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