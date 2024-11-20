Простіше не придумаєш: смачнюща куряча ковбаса за домашнім рецептом блогерки-мільйонниці

Наближаються зимові свята, що вселяють в сердця кожного українця сподівання на диво, на початок нового, щасливого року без обстрілів і смертей. Тому кожна господиня вже готується дивувати гостей смачненьким і незвичним. А ще краще, аби святковий рецепт був нескладним, щоб порадувати вас і в переддень свят.

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Саме такий рецепт на своєму каналі озвучила добре відома всім блогерка з ніжним ляльковим голосом Аліна.

Мова — про домашню курячу ковбаску без желатину і, звичайно, без шкідливих підсилювачів смаку.

Приготувати ковбасу можна просто на сковороді, а можна і в духовці. Попри відсутність оболонки, вона чудово тримає форму, тому добре підходить для щоденних бутербродів.

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Отже, підготуйте:

м’ясо стегна — 500 г;

куряче філе — 300 г;

сушений часник — 0,5 ч. л;

паприка — 0,5 ч. л;

мускатний горіх — щіпка;

сіль — ¾ ч. л;

чорний мелений перець — за смаком;

крохмаль — 10 г (1 ст.л.);

вершки або молоко — 80 мл.

Приготування

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Для початку м’ясо помийте, поріжте на невеликі частини (вони додадуть ковбасі цікавої текстури). Філе подрібніть у блендері і додайте до шматочків стегна.

Додайте спеції, крохмаль і вершки, перемішайте.

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Розділіть фарш на 2 частини і викладіть на розрізаний рукав для запікання.

Кожну ковбаску ущільніть, зав’яжіть спеціальними кліпсами чи ж просто нитками.

Якщо ви вирішили приготувати ковбаску в духовці, розігрійте її до 200 С і випікайте протягом 40−45 хвилин. Якщо ж будете варити, додатково загорніть ковбаску ще в один шар харчової плівки (для надійності). Потім проваріть протягом тих же 40−45 хвилин.

Спробуйте, це дуже смачно!

А ще зверніть увагу на майже «класичний» рецепт приготування курячої ковбаски від Євгена Клопотенка.

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