Простіше не придумаєш: смачнюща куряча ковбаса за домашнім рецептом блогерки-мільйонниці
Наближаються зимові свята, що вселяють в сердця кожного українця сподівання на диво, на початок нового, щасливого року без обстрілів і смертей. Тому кожна господиня вже готується дивувати гостей смачненьким і незвичним. А ще краще, аби святковий рецепт був нескладним, щоб порадувати вас і в переддень свят.
Саме такий рецепт на своєму каналі озвучила добре відома всім блогерка з ніжним ляльковим голосом Аліна.
Мова — про домашню курячу ковбаску без желатину і, звичайно, без шкідливих підсилювачів смаку.
Приготувати ковбасу можна просто на сковороді, а можна і в духовці. Попри відсутність оболонки, вона чудово тримає форму, тому добре підходить для щоденних бутербродів.
Отже, підготуйте:
- м’ясо стегна — 500 г;
- куряче філе — 300 г;
- сушений часник — 0,5 ч. л;
- паприка — 0,5 ч. л;
- мускатний горіх — щіпка;
- сіль — ¾ ч. л;
- чорний мелений перець — за смаком;
- крохмаль — 10 г (1 ст.л.);
- вершки або молоко — 80 мл.
Приготування
Для початку м’ясо помийте, поріжте на невеликі частини (вони додадуть ковбасі цікавої текстури). Філе подрібніть у блендері і додайте до шматочків стегна.
Додайте спеції, крохмаль і вершки, перемішайте.
Розділіть фарш на 2 частини і викладіть на розрізаний рукав для запікання.
Кожну ковбаску ущільніть, зав’яжіть спеціальними кліпсами чи ж просто нитками.
Якщо ви вирішили приготувати ковбаску в духовці, розігрійте її до 200 С і випікайте протягом 40−45 хвилин. Якщо ж будете варити, додатково загорніть ковбаску ще в один шар харчової плівки (для надійності). Потім проваріть протягом тих же 40−45 хвилин.
Спробуйте, це дуже смачно!
А ще зверніть увагу на майже «класичний» рецепт приготування курячої ковбаски від Євгена Клопотенка.65
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