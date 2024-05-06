Домашня ковбаса з курячого фаршу за рецептом Євгена Клопотенка: дуже ніжна і неймовірно смачна

Великодній кошик завжди має три класичні страви: паску, крашанки та домашню ковбасу, нагадує відомий шеф-кухар, ресторатор та телеведучий Євген Клопотенко.

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Також знаменитий шеф зазначає, що готується домашня ковбаса, якою розговіваються українці, зі свинини чи суміші фаршів, однак пан Клопотенко пропонує приготувати ніжну ковбасу з курятини — така ковбаса має красивий золотавий колір і виходить не такою жирною, як з іншого мʼяса. Цей варіант буде більш дієтичним і скоріше за все більше сподобається дітям.

Підготуйте:

1,2 кг гомілок

500 г курячого фаршу

½ ч.л. солі

1 ч.л. сушеного часнику

1 ч.л. коріандру

150 мл молока

1,5 м свинячої оболонки

Приготування

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Крок 1. Зніміть з гомілок шкірку та зріжте мʼясо з кісток, наріжте його дрібним кубиком.

Крок 2. Змішайте мʼясо з фаршем, додавши сіль, сушений часник, коріандр та молоко.

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Крок 3. Ретельно перемішайте фарш для ковбаси і промийте 1,5 м свинячої оболонки.

Крок 4. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Начиніть оболонку, не дуже щільно трамбуюючи її фаршем. Викладіть її на застелене пергаментом деко.

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Крок 5. Проколіть ковбасу шпажками по всьому периметру, на дно дека налийте 100 мл води.

Крок 6. Запікайте ковбасу протягом 40−45 хвилин до золотавої скоринки.

На жаль, Євген Клопотенко не зняв на відео процес приготування ковбаси з курячого фаршу, тому ми вирішили показати, як це роблять інші кулінари.

А ще з курятини можна приготувати вдома і варену ковбасу, яка за виглядом нічим не поступатиметься магазинній, проте буде набагато здоровішою.

Також не зайвим буде нагадати і про святкову випічку — адже смаколиків на свята не буває забагато.

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