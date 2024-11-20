Це розрив: Володимир Остапчук шокував мережу

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук, який готується втретє стати батьком, здивував шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир виклав кумедне відео з танцем його вагітної дружини Катерини. Нагадаємо, що пара очікує на народження хлопчика.

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«Baby mama», — підписав відео Остапчук.

Катерина демонструє округлий животик з намальованим дитячим обличчям, решту тіла прикрив пуховиком та натягнув на голову кофту.

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Підписники зреагували на веселе відео та поділилися враженнями у коментарях.

«Хочу завагітніти заради цього ролика», — написали у відповідь.

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«А потім виявляється, що це Вова, — пожартували дописувачі. — Він просто добре поїв».

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«Видно, що у людей все з гумором в порядку», — зауважили шанувальники.

«Нудна мама — горе в сімʼї», — вирішили у коментарях.

«Ну це розрив», — були під враженням у мережі.

Нагадаємо, нещодавно мережа застерегла Володимира Остапчука від розлучення.

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