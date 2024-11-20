Зміцнення довіри до спортивних змагань: ключові аспекти зустрічі Національної платформи та Федерації волейболу України

У листопаді відбулась перша зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації волейболу України. Захід пройшов в Києві за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, який активно сприяє зміцненню спортивної доброчесності, а також реалізує низку проєктів із розвитку дитячого та молодіжного спорту.

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На зустрічі обговорювались ключові аспекти забезпечення доброчесності у спорті, зокрема дії Міністерства молоді та спорту у цьому напрямку. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час відкриття події підкреслив, що проблема маніпуляцій результатами змагань, включаючи договірні матчі, залишається однією з найбільших загроз для розвитку спорту. Такі маніпуляції не лише порушують чесність та справедливість змагань, але й створюють серйозні ризики для спортсменів, особливо молоді, підриваючи довіру до спортивних цінностей.

Учасники зустрічі також обговорили зусилля, що докладаються для боротьби з маніпуляціями у спорті на міжнародному рівні. Зокрема, йшлося про заходи, розроблені Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), у тому числі Кодекс олімпійського руху щодо запобігання маніпулюванням спортивними змаганнями та його інтеграцію в регулюючі документи спортивних організацій.

Фото: Національна платформа доброчесності спорту

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Секретар Національної платформи доброчесності спорту Наталія Радчук представила результати роботи платформи за 2023−2024 роки, зокрема статистику розгляду повідомлень про порушення спортивної доброчесності. Вона закликала всіх учасників спортивного процесу повідомляти про будь-які підозрілі випадки, навіть якщо вони здаються незначними, адже це сприяє захисту спорту та робить кожного частиною рішення, а не проблеми.

Як і попередні події, зустріч з національною волейбольною федерацією відбулась за сприяння Favbet Foundation. Раніше подібні заходи відбулися з представниками Федерації хокею України, Федерації бадмінтону України та клубами жіночої гандбольної Суперліги.

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«Наша співпраця з Національною платформою доброчесності має на меті не лише боротьбу з корупцією, але й зміцнення довіри до спортивних змагань серед вболівальників, що є важливим кроком для розвитку спорту в Україні в складних сучасних умовах», — кажуть у Favbet Foundation.



Раніше за підтримки Favbet Foundation патронатна служба ССО «Кревні» започаткувала інноваційну програму реабілітації «РЕСТАРТ».

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