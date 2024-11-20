Каланхое не цвіте: більше не робіть цих помилок, і все налагодиться

Каланхое — надзвичайно популярна кімнатна рослина, яку ми любимо вибирати для своїх домівок завдяки її красивим барвистим квітам і простоті догляду. Однак іноді буває, що, незважаючи на всі зусилля, каланхое не цвіте. Виною тому неправильний догляд, невідповідне місце розташування та інші причини, пише ресурс Zielony ogrodek.

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Каланхое відноситься до рослин короткого дня, тому для цвітіння йому необхідні певні умови освітлення. В осінньо-зимовий період варто забезпечити йому спокій, обмеживши доступ світла. У природних умовах каланхое впадає в стан спокою, коли дні стають коротшими. Тож вдома найкраще обмежити перебування на світлі приблизно до 8−10 годин на день протягом приблизно шести тижнів. Його можна поставити в затемнене місце ввечері або накрити на ніч.

Правильне освітлення — запорука успіху у вирощуванні каланхое. Занадто інтенсивне сонячне світло може пошкодити листя, а занадто мало сонячного світла призводить до поганого росту та відсутності квітів. Найкраще розміщувати каланхое в місці, де йому буде доступне яскраве, але розсіяне світло, наприклад, на підвіконні, що виходить на схід. Варто пам'ятати, що світло має бути інтенсивним, але не викликати перегрів рослини.

Каланхое — рослина з теплих країв, тому низькі температури можуть негативно позначитися на його розвитку. Оптимальна температура вдень 20−24°C, а вночі не повинна опускатися нижче 15 °C. Також важливо уникати протягів, які можуть викликати у рослини стрес. Якщо каланхое поміщений біля вікна, варто перенести його в більш безпечне місце при провітрюванні приміщення.

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Полив каланхое вимагає обережності. Занадто вологий ґрунт — ворог номер один для цієї рослини. Каланхое, як і багато інших сукулентів, краще переносить періодичне пересушування, ніж надлишок води. Поливати його варто помірно, даючи субстрату добре просохнути між поливами. Надлишок вологи в субстраті може призвести до загнивання коренів і тим самим перешкодити цвітінню.

Каланхое не особливо вимогливий до внесення добрив, але щоб стимулювати його до цвітіння, варто забезпечити рослину відповідними поживними речовинами. Навесні і влітку варто використовувати добрива для квітучих рослин, які збагатять ґрунт фосфором і калієм, сприяючи формуванню бутонів.

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Іноді причиною відсутності цвітіння може бути невідповідний горщик. Каланхое не любить тісноти, тому важливо, щоб у нього було достатньо місця для розвитку коренів. Кожні два-три роки варто пересаджувати рослину в трохи більший горщик, щоб вона могла розвиватися і повноцінно цвісти.

Нагадаємо про пересадку кімнатних рослин — з цими секретами процес принесе лише гарні результати.

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