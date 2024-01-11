Обов’язково контролюйте воду: як доглядати за кактусами в горщиках в домашніх умовах

Любителі квітів з певним досвідом знають, що кактуси та інші сукуленти не можуть гарно рости у квартирі без догляду. Стійкість кактусів — це скоріше стереотип, ніж відповідність дійсності. Дійсно, кактуси мають певну перевагу над іншими рослинами, яким постійно потрібна волога, в здатності накопичувати життєво важливі запаси, але, як ми всі знаємо, всі запаси в якийсь момент закінчуються, пише видання twojogrodek.pl.

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Для всіх кактусів підходить дуже світле місце без прямих сонячних променів. Для них діє правило: що яскравіше, то краще. Багато видів можуть переносити палюче полуденне сонце навіть крізь скло. Однак, коли кактус отримує занадто багато сонця, він часто знебарвлюється до синюватого або червонуватого кольору. Тоді його слід негайно захистити. На ранніх стадіях зміни, яких він зазнав, є оборотними — зміна кольору з часом зникне. Однак, якщо рослина довше перебуває на сонці, є дві можливості: або кактус повільно звикне до сонця, або загине. Штучне освітлення при вирощуванні кактусів не використовується, оскільки при цьому важко досягти необхідної інтенсивності світла.

Суміш садової землі з кокосовим субстратом і піском ідеально підходить для вирощування кактусів. Пропорції не є строго визначеними, головне, щоб частка ґрунту не перевищувала 2/3, щоб гарантувати достатню водопроникність субстрату.

Вони також потребують регулярного поливу. На жаль, через необізнаність власників, вони часто отримують занадто багато води, що є основною причиною їх загибелі. Тому потрібно поливати кактуси правильно: давати стільки води, щоб вся коренева кулька була промочена, але без застою вологи. Застосуємо правило, яке говорить, що краще не поливати кактус протягом тривалого часу, ніж поливати занадто часто. Місяць без води без проблем витримає будь-який кактус, тоді як у стоячій воді коріння швидко відмирає, а незабаром і вся рослина. Кактусам потрібно давати достатньо води, щоб вся коренева кулька просочилася, але без застою води. Восени полив поступово скорочують, щоб взимку повністю припинити. Виняток становлять кактуси, що стоять на підвіконні над батареєю, які слід поливати приблизно раз на місяць.

Для поливу кактусів у горщиках підходить метод занурення. Горщик з кактусом ставлять у більшу посудину з водою. Рівень води має бути вище горщика, щоб весь горщик був занурений. Через кілька хвилин бульбашки повітря зупиняться, і рослину можна буде вийняти. Коли вода стече, горщик ставлять на постійне місце.

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Вирушаючи у відпустку, не залучайте до поливу кактусів недосвідчених людей. Краще незадовго до від'їзду полити кактуси методом занурення. Багато видів можуть витримувати без води до року, особливо великі кактуси кулястої форми.

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Рекомендується підгодовувати кактуси рідким добривом раз на місяць в період росту.

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