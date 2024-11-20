Витрати чиновниці перевищують офіційні доходи: розслідування BlackBox про заступницю мера Дніпра

В той час, як мер Дніпра Філатов звинувачує правоохоронців у цькуванні, його заступниця Ксенія Сушко за шість років перебування на посаді директорки Департаменту гуманітарної політики стала фігуранткою десятка кримінальних проваджень за фактом розкрадання міського бюджету.

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Як йдеться в розслідуванні BlackBox OSIN, два з них поліція довела до суду. Зокрема, чиновницю звинувачують у привласненні мільйона гривень на ремонті школи, а також у постачанні в навчальні заклади меблів нижчої якості.

Розслідувачі виявили, що Сушко витрачає набагато більше своїх задекларованих доходів. Як пишуть розслідувачі, витрати заступниці Філатова майже кожен рік перевищують її офіційні доходи чи не у 2 рази, не враховуючи щоденних витрат на їжу, паливо, одяг і так далі. Так, при зарплаті у 28 тисяч гривень на місяць станом на 2020 рік, що були єдиним джерелом доходу родини, заступниця Бориса Філатова придбала автомобіль Audi A8 2017 року випуску, ринкова ціна якого на той момент складала близько 50 тисяч доларів. Разом з чоловіком та сином Ксенія Сушко регулярно відпочивала за кордоном — в Туреччині, Австрії та Об’єднаних Арабських Еміратах, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну віддала сина навчатись в Вищу школу економіки в Празі. За підрахунками осінтерів, на навчання вона має витрачати близько 26 тисяч доларів на рік.

Джерелом неофіційних прибутків, як йдеться у розслідуванні, може бути розкрадання бюджету на тендерах з ремонтів шкіл, дитячих садків, укриттів в навчальних закладах, організації харчування дітей тощо.

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Майже з першого року перебування Ксенії Сушко на посаді в Дніпровській міськраді, поліція регулярно відкриває по декілька кримінальних проваджень на рік за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів при закупівлях Департаменту гуманітарної політики.

Як йдеться у розслідуванні, завищені у 2 рази ціни на будівельні матеріали були виявлені в тендерах на ремонтах шкіл та дитячих садків. До прикладу, у 2019 році Сушко підписала ряд договорів на загальну суму 130 млн грн з ТОВ «Будівельна-Гільдія», в результаті чого, за даними слідства, 25 млн грн були привласнені підрядником. Але засуджений був лише експерт, що узгодив фальсифіковані експертизи ремонтів, а фірму «Будівельна-Гільдія», яку згодом перейменували у ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021», лише оштрафував Антимонопольний комітет за вчинення антиконкурентних дій під час торгів. Сама ж директор Департаменту гуманітарної політики залишилась безкарною — поліція закрила кримінальне провадження проти неї.

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Відмічається, що більшість кримінальних проваджень були закриті, а деякі роками досі без успіху розслідуються, і лише по двох з них Ксенії Сушко було висунуто звинувачення, а справи були направлені до суду.

Зокрема, це справа щодо постачання на 3 млн грн фірмою «Арт-Пром» шкільних меблів, нижчих по якості, ніж були затверджені проєктом, а також справа, відкрита 29.03.2023 року, в рамках якої слідчі довели привласнення понад 1 млн грн на капремонті школи на вулиці Смоленській, 1, в Дніпрі, який виконувало ПП «Днепрогорстрой», що завищило ціни на матеріали у 2 рази, а Ксенія Сушко узгодила це своїми підписами на актах виконаних робіт. Дані провадження наразі розглядаються у Бабушкінському та Індустріальному районних судах Дніпра.

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При цьому мер Дніпра Борис Філатов жодного разу не прокоментував кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів департаментом, що очолює його заступниця Ксенія Сушко.

Нагадаємо, у вересні депутати Дніпровської міськради від партії Філатова «Пропозиція» Сергій Пустовий та Євген Кривошеєв виїхали з України за підробленими документами на Мальдіви, де влаштували гучну вечірку, на якій їхні дружини засвітили прикрас на сотні тисяч доларів. Тож військові порадили меру Дніпра Філатову не скиглити, а відповідати за свої вчинки.

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