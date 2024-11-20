Не один десяток: стало відомо, скільки далекобійних ракет отримала Україна

Україна нібито має у своєму розпорядженні близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS, які за своїми бойовими характеристиками ні в чому не поступаються російським ракетам «Рубєж» або англійсько-американським Storm Shadow.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на британське видання The Times.

Автори статті пишуть, що ці ракети дуже високо цінуються в усьому світі. Як наслідок, Сполучені Штати Америки експортували їх до багатьох країн, зокрема, Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі та Марокко. Україна опинилася в кінці списку.

«Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет», — пише видання.

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Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS та MLRS, щоб запускати ці ракети. Втім, в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території росії для атаки. Так, на думку військового експерта Валерія Рябих, перш за все, це буде військова інфраструктура.

«ФАКТИ» писали про те, що напередодні ЗСУ вдарили балістичними ракетами по складу з боєприпасами — 67-му арсеналу ГРАУ на території Брянської області рф. За підтвердженими даними, були застосовані оперативно-тактичні ракети ATACMS американського виробництва. Цей арсенал ЗСУ атакували двічі за місяць.

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