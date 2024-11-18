Чим відмити унітаз від вапняного нальоту та жовтизни: 5 найефективніших методів від професійних клінерів

Таблетки для миття посуду в посудомийній машині та лимонна кислота вже допомогли багатьом господиням в чищенні сантехніки, особливо унітазу.

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Відмити жовтий наліт в унітазі та позбутись водного каменю можна також за допомогою інших домашніх методів, вважають клінери. Вони поділилися рецептами 5 способів, які допоможуть відмити унітаз до майже нового стану.

Вапно з унітаза можна прибрати за допомогою води з сіллю, оцту та соди, а також лимонної кислоти.

Вода та сіль. Розчин води та солі — це простий спосіб видалити камінь. Достатньо розчинити пів склянки солі у воді, а потім розлити на стіни унітаза (можна наповнити до самого верху). Залишити на кілька годин, а потім ретельно почистити щіткою і змити водою.

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Оцет та сода. Пропорція має становити 1:1, тобто пів склянки оцту і пів склянки соди. Далі влити суміш до унітаза або по боках. Залишити на кілька годин, а потім ретельно вимити щіткою і змити водою.

Лимонна кислота. Щоб використати лимонну кислоту, можна скористатися 2 варіантами чищення.

Можна взяти просту лимонну кислоту та натерти санвузол. Не треба додавати води або розбавляти кислоту с водою. Можна намочити щітку та почистити всі потрібні місця.

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Другий спосіб інший. Розчинити 2−3 ложки кислоти в 1 літрі води. Після розчинення влити цю суміш в унітаз (особливо потерти боки, де з’явився осад). Також треба інтенсивно мити стінки санвузла та краще використати жорстку щітку. Залишити кислоту розчинювати вапно, а далі спустити воду.

Щоб позбутися жовтизни, яка не тільки впливає на естетику, а й псує запах у ванній кімнаті, можна використати пральний порошок. Треба просто всипати близько 30 грамів порошку на дно туалету. Потім йоржиком очистити стінки від жовтизни та вапняного нальоту. В кінці змити водою.

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Сода та оцет — чудові природні засоби для очищення унітаза. Спочатку вилити частину соди (близько ½ чашки) в унітаз. Додати приблизно ½ чашки оцту. Почекати приблизно 10−15 хвилин, щоб суміш подіяла, а потім щіткою ретельно вимити внутрішню частину від нальоту.

Ми розповідали, який секрет чищення унітаза знають у Болгарії, а також який метод для чищення сантехніки використовують арабські бабусі.

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