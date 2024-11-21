Принц Гаррі має бути з нею в США: Меган Маркл проти примирення з королівською родиною перед Різдвом

Попри напружені стосунки з принцом Гаррі, Меган Маркл хоче уникнути будь-якого шансу, щоб налагодити стосунки із сім’єю свого чоловіка. Новинами про це поділилося внутрішнє джерело пари, пише видання Geo.tv.

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Відомо, що Меган має низку очікувань від принца Гаррі та «хоче, щоб він був з нею в США, особливо під час всіх святкових подій, які вона має відвідати».

Але разом з тим джерело визнало, що Кейт Міддлтон робить усе можливе, щоб сприяти певному примиренню між принцом Гаррі та його братом.

«Це питання обов’язково буде домінувати в їхніх (Гаррі та Меган) дискусіях на День подяки, — вважає інсайдер. - Для Меган це неприйнятно. Для неї свято має бути присвячене святкуванню американських традицій. Вона не хоче сумувати за життям, яке вони залишили позаду, або ненадовго возз’єднатися, як кораблі».

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«Проводити менше часу окремо — це те, з чим Гаррі доведеться погодитися, але лише до певної міри, тому що він все ще має бізнес у Великобританії», — кажуть джерела.

Раніше повідомлялося, що Гаррі та Меган Маркл можуть мати серйозні проблеми з візою через мемуари принца. Тож майбутнє Сассексів тепер залежить від Дональда Трампа.

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Фото: getty images

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