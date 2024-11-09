Діана була б сильно засмучена: у Меган Маркл паніка через останні кроки принца Гаррі

Принц Гаррі та його брат не спілкуються з того часу, як герцог і герцогиня Сассекські пішли у відставку з посад членів королівської сім’ї. А у Меган Маркл великі претензії до принцеси Кейт і паніка через останній крок принца Гаррі. Про це королівський експерт розповів виданню GB News.

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Згідно з джерелом, 43-річна Меган Маркл побоюється, що принц і принцеса Уельські вб'ють клин між нею та 40-річним Гаррі, намагаючись помиритися з принцом.

«Меган зовсім не щаслива, — сказав інсайдер. — Вона панікує через те, що Гаррі повертається до свого старого життя. Для неї набагато краще, щоб чоловік був поряд, щоб вона могла міцно та безпечно тримати його у своєму кутку. Думка про те, що він знову зблизиться з сім'єю, викликає в неї паніку».

Меган все ще має серйозні проблеми з Кейт і частково звинувачує її в тому, що їм довелося піти у відставку, повідомило джерело. Ворожнеча між синами Чарльза почалася у 2018 році, коли Гаррі сказав Вільяму, що він не робить достатньо, щоб включити Меган в королівську сім'ю.

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У своєму останньому документальному фільмі «Принц Вільям: ми можемо покінчити з бездомністю» 42-річний спадкоємець престолу, здається, простягнув «оливкову гілку» меншому братові. У фільмі він навів приємні спогади дитинства, яке вони провели разом. Так, Вільям пригадав свій перший візит до притулку для бездомних The Passage у Лондоні, коли йому було 11 років, зі своєю покійною матір’ю та принцом Гаррі.

Принцеса Діана була б сильно засмучена відносинами між братами, вважає джерело.

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Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон повернулася до занять спортом після хімієтерапії. А от життя монарха під загрозою — хворий на рак Чальз III відмовляється від їжі.

Фото: instagram.com/sussexroyal

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