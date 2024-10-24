Коли всесезонні шини кращі за зимові: перед настанням холодів автомобілісти мають зробити важливий вибір

Хоч цього тижня в Україні дещо підвищилася денна температура повітря, ночами в різних регіонах фіксуються заморозки. Тепло поволі відступає, отже настає час, коли автомобілісти мають «перевзути» свої автівки.

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В МВС попереджають, що в осінньо-зимовий період погода може різко погіршитись, а із настанням холодів керування транспортом вимагає більшої уваги. Для того, аби уникнути ДТП, водіям радять дотримуватися безпечної швидкості руху, збільшувати дистанцію між транспортними засобами та уникати ризикованих маневрів.

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Літню резину, яка слабко тримає автівку на слизькій дорозі в осінньо-зимовий період, можна поміняти або на зимню, або на всесезонну. Видання auto.novyny.live пояснює, в чому «плюси» та «мінуси» цих двох варіантів.

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Зимові шини

«Плюси»: дизайн протектора забезпечує кращу тягу на снігу та льоду; при їхньому виготовленні використовують м'якші гумові суміши, які зберігають еластичність при низьких температурах; із зимовими шинами гальмівний шлях на зимових поверхнях коротший.



«Мінуси»: швидше зношування на сухих та теплих дорогах; менша ефективність в умовах безсніжної або теплішої погоди.

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Всесезонні шини

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«Плюси»: є компромісом між зимовими та літніми шинами, можна використовувати в різних погодних умовах; довговічніші при використанні в умовах помірно теплої погоди; зазвичай мають нижчий рівень шуму при їзді.

«Мінуси»: не забезпечують такої ж стійкості та контролю на снігу та льоду, як зимові шини; можуть не бути оптимальними для особливо холодного або засніженого клімату.

При виборі «взуття» для автівки фахівці радять враховувати погодні умови регіону, де ви живете. Якщо це регіон з тривалими холодними зимами та частими опадами, то краще вибрати зимові шини. Для помірного клімату з короткими зимами та нечастими снігопадами, всесезонні шини можуть бути кращим вибором.

Тим, хто часто їздить на великій швидкості або в умовах важкого бездоріжжя, фахівці радять використовуовати спеціалізовані шини.

Раніше експерти радили автовласникам, які відвозять автівки для заміни шин на СТО, особливо звертати увагу на п'ять моментів, за якими потрібно стежити в процесі «перевзування» транспортного засобу.

Фото Pixabay

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