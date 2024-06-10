У Раді пропонують звільняти від кримінальної відповідальності за дезертирство, але з однією умовою

Наразі у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень, у тому числі й щодо дезертирства. Цю статтю інкримінуют й тим, хто добровільно перейшов на бік ворога, як у випадку з офіцером-прикордонником.

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Як пише «Судово-юридична газета» наразі в українському законодавстві немає правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 408 ККУ (Дезертирство).

З огляду на це в парламенті зареєстрований проєкт закону 11322 про внесення змін до ККУ. Зокрема, документом пропонується, щоб особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене згаданими вище статтями, могла бути звільненою від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

Слід окремо зазначити, що згідно із запропонованими нормами, механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром (начальником) військової частини (установи) письмової згоду на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем.

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Нагадаємо, що нещодавно в Києві агресивно налаштований чоловік напав на співробітників ТЦК та СП. Поліція з'ясувала, що він виявився… дезертиром — самовільно залишив свою частину ще рік тому.

Фото Pixabay

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