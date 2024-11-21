41.09 / 41.65 43.50 / 44.16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Після Дніпра ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу: багато поранених (фото)

12:21 21 листопада 2024
Пошкоджений будинок

19 листопода епіцентром ворожих ракетних ударів стала Дніпропетровщина. Якщо ранком росіяни били по Дніпру, то опівдні — по Кривому Рогу.

«На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки», — повідомив керівник Дніпропетровскої ОВА Сергій Лисак.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

РЕКЛАМА

Пізніше він уточнив, що йдеться про 15 постраждалих, серед яких двоє підлітків: 17-річного хлопця госпіталізували, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей.

Про влучання в адміністративну будівлю повідомляв і мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

РЕКЛАМА

«Штаб допомоги людям розгортається. Людям з постраждалих будинків видаватимуться необхідні будматеріали, працюватимуть комунальні бригади. Якщо необхідно — допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Орки — будьте прокляті!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

РЕКЛАМА

А на Донеччині є поранені мешканці у населенному пункті Констянтинівка. За даними ДСНС, 6 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару.

Фото ДСНС

Пошкоджені десять багатоповерхівок в одному із житлових районів міста. Також виникла пожежа в гаражі, яку надзвичайники вже загасили.

Нагадаємо, що днями в Глухові на Сумщині завершили рятувальні роботи — співробітники ДСНС розбирали завали гуртожитку, який зруйнували російські ракети. В місті загинули 12 мирних мешканців.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

207

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Водоліям — перспективні ідеї, Ракам — вигідні пропозиції, а Терезам — добрий настрій: латиський гороскоп на 21 листопада

Лілія Ребрик

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Верховна Рада

У Раді хочуть перевірити держслужбовців на працездатність: до чого готуватись чиновникам

Пошкоджений будинок

Після Дніпра ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу: багато поранених (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту