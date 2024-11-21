Після Дніпра ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу: багато поранених (фото)

19 листопода епіцентром ворожих ракетних ударів стала Дніпропетровщина. Якщо ранком росіяни били по Дніпру, то опівдні — по Кривому Рогу.

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«На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки», — повідомив керівник Дніпропетровскої ОВА Сергій Лисак.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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Пізніше він уточнив, що йдеться про 15 постраждалих, серед яких двоє підлітків: 17-річного хлопця госпіталізували, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей.

Про влучання в адміністративну будівлю повідомляв і мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

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«Штаб допомоги людям розгортається. Людям з постраждалих будинків видаватимуться необхідні будматеріали, працюватимуть комунальні бригади. Якщо необхідно — допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Орки — будьте прокляті!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

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А на Донеччині є поранені мешканці у населенному пункті Констянтинівка. За даними ДСНС, 6 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару.

Фото ДСНС

Пошкоджені десять багатоповерхівок в одному із житлових районів міста. Також виникла пожежа в гаражі, яку надзвичайники вже загасили.

Нагадаємо, що днями в Глухові на Сумщині завершили рятувальні роботи — співробітники ДСНС розбирали завали гуртожитку, який зруйнували російські ракети. В місті загинули 12 мирних мешканців.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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