Дженніфер Лопес відвідала прем’єру фільму в образі принцеси Діани (відео)

Дженніфер Лопес продовжує прес-тур свого нового фільму «Неприборканий», продюсером якого виступив її екс-чоловік Бен Аффлек, а сама вона зіграла в ньому одну з головних ролей.

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На фотоколлі, який пройшов вчора, у четвер в Лондоні, 55-річна зірка з'явилася в монохромному тотал-луці Christian Dior, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Актриса і співачка «сяяла» на доріжці в білому двобортному пальті в стилі 60-х вартістю 4 700 доларів, чорному крислатому капелюсі та чоботях-гладіаторах.

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Своїм виходом Дженніфер вшанувала пам'ять принцеси Діани, яка була небайдужа до чорно-білих жакетів. Лопес також тримала в руках сумку Lady Dior, яка спочатку мала назву Chouchou, а потім була перейменована на честь принцеси.

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Зазначимо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек під час пандемії ковіда знову зійшлися після розірвання своїх заручин у 2003 році. Пара одружилася 2022 року, але у серпні цього року Лопес подала на розлучення. З 1999 по 2001 рік Джей Ло також зустрічалася з репером Пі Дідді, який зараз чекає на суд ув'язнення в Брукліні за звинуваченнями в торгівлі людьми, зґвалтуваннях та педофілії.

Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес відвідувала прем'єру «Неприборканого» у більш відвертих образах. Так У Нью-Йорку вона з'явилася перед глядачами у вовняних мікрошортах, а в Торонто вийшла на доріжку у «образі помсти». У мережі вважають, вважають, що зірка спеціально одягається сексуальніше після розлучення з Беном Аффлеком.

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Фото wwd.com/

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