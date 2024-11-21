«Побачимо, що скаже Пентагон»: у Мережі продовжують аналізувати удар по Дніпру російським «Рубежом»

Під час ранкової ракетної атаки по Дніпру 19 листопада ворог застосував міжконтинентальну балістичну ракету — цю інформацію оприлюднило командування Повітряними силами ЗСУ.

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Тим часом в мережу потрапило відео, на якому, як стверджується, зафіксований момент удару: на тлі темного неба спостерігається кілька спалахів. За даними джерел «Української правди», йдеться про ракету середньої дальності РС-26 «Рубєж», яка здатна пролетіли близько шести тисяч кілометрів.

Чутки про те, що росія може застосували МБР по Україні почали розповсюджуватися напередодні. Все почалося з того, що посольство США, остерігаючись масованого ракетного удару, голосило, заявило, що не працюватиме 20 листопада. Ще кілька амбасад наслідували їхній приклад, а диппредставництво Казахстану закликало співгромадян покинути територію України.

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Згодом з'явилася версія про «Рубєж», який, як і інші російські ракети, може нести ядерний боєзаряд.

Ця розробка є «втаємниченою», але наразі відомо, що ракета важить близько 50 тонн, а вага боєголовки може сягати 1200 кг. Про її швидкість відомо лише із заяв росіян, які оцінюють її у близько 6,7 км/с, та стверджують, що «Рубєж» може у польоті міняти траєкторію.

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Блогер Роман Шрайк, які аналізував відео удару, написав про шість блоків ракети, кожний з яких містить по шість світлових стрижнів.

«Висока купність. Точність, мабуть, теж. При цьому на землі не видно великої вибухової хвилі, диму та пожежі після прильоту — лише однин невеликий осередок загоряння. Наслідки більше нагадують приліт касетного снаряда, ніж осколочно-фугасного. У ядерному виконанні ця ракета наробила б великого лиха. У неядерному — велике питання в доцільності застосування з урахуванням її надхмарної вартості», — зазначив він та додав ракета «Ярс» коштує 80 мільйонів доларів, а «Рубєж» — це «полегшений «Ярс».

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Застосування ворогом МБР він назвав «демонстрацією сили», мовляв, «ми можемо». «Думаю, що на даному етапі ризики прораховані, з огляду на всю обережність, з якою адміністрація Байдена підходила до цієї війни. Подивимося, що скаже Пентагон», — зазначив Роман Шрайк.

Нагадаємо, що «ядерна риторика» путіна загострилася після того, як виникли чутки про надання Україні дозволу бити по території рф «Атакамсами» та «Шторм Шедоу».

Фото — скріншот

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