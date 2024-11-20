Ядерна ракета «Рубіж» може вдарити по Україні? Що про це відомо і наскільки можливо

У середу, 20 листопада, посольство США в Україні попередило про велику ракетну небезпеку з боку росії. Щобільше, у майбутній атаці може взяти участь найновіша засекречена розробка країни-окупанта, представлена ракетою середньої дальності РСД-26 «Рубіж», що здатна нести ядерний заряд.

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Інформація про це з'явилася в публічному інформаційному просторі та швидко розлетілася в Інтернеті. «ФАКТИ» вирішили розібратися, що відомо про цю ракету і наскільки така атака можлива.

Ракета «Рубіж» — що відомо

РС-26 «Рубіж» — це ракета середньої дальності, проте здатна бити на дальність до 6000 км, що робить її трохи замалою до статусу «міжконтинентальної», і призначена для ударів, зокрема з ядерною боєголовкою.

Оскільки ця розробка є однією з найбільш засекречених, її точні тактико-технічні характеристики невідомі, а ті, які заявляються, виглядають досить солідно:

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вага — близько 80 тонн, щоправда, разом із пусковою установкою, на саму ж ракету, як вважається, може припадати до 50 тонн;

потужна боєголовка — вага останньої може становити 1200 кг, і споряджатися вона може декількома (точна кількість невідома) ядерними боєголовками;

мобільність — завдяки тягачу високої прохідності, що робить її виявлення та ураження дуже непростим завданням;

високою дальністю — від 2000 до 6000 км;

неможливість її перехоплення — за даними росЗМІ, швидкість ракети становила до 6,7 км/с, можливість міняти траєкторію у польоті робила її перехоплення неможливим.

Обстріл дуже малоймовірний — чому так?

Разом з тим історія самої ракети дуже суперечлива. Так, у 2011−2016 роках «Рубіж» пройшов усі випробування на полігоні Капустин Яр, з якого здійснювалися запуски ракет до полігону Сари-Шаган у Казахстані (відстань близько 2100 км).

Проте інформації навіть про прийняття РС-26 «Рубіж» на озброєння у відкритому доступі немає. Щобільше, ще 2018 року російське агентство ТАРС повідомило про відмову міноборони росії від ухвалення на озброєння цієї ракети. Заявлялося, що до 2027 року до державної програми озброєння включено комплекс шахтного базування «Авангард» як важливіший для росії. Втім, за даними деяких ЗМІ, причина була насправді простішою — брак грошей.

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Як наслідок, інформація про можливе застосування «Рубежу» по Україні є дуже сумнівною, оскільки відсутність офіційних даних не дозволяє судити про наявність у росії на озброєнні значної кількості таких ракет. Найімовірніше, їх виробництво могло бути відновлено не раніше 2022 року, коли в рф вже виникли проблеми з доступом до західних технологій.

Також, хоча офіційно і заявлялося про успішний результат випробувань «Рубежа» — 4 з 5 запусків були вдалими, з моменту запусків пройшли 9 років і можливі нові вироблені РС-26 необхідно знову перевірити. Однак жодної інформації про це у відкритому доступі немає.

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Крім того, при заявленій дальності до 6000 км і можливості нести ядерні боєголовки, використовувати «Рубіж» як звичайну ракету по Україні досить дорого, для цього є набагато дешевші та масові «Калібри» та «Іскандери».

Нарешті, поява інформації про можливе застосування «Рубежу» збіглася з прийняттям рф нової ядерної доктрини, яка нібито дозволяє росії застосовувати ядерну зброю і у разі масового обстрілу її території ракетами. Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Україна вперше використала проти росії американські ракети ATACMS. Це й викликало таку зміну в ядерній доктрині росії, що, втім, швидше можна розцінювати як спробу загрози.

У цьому сенсі дані про можливий обстріл України за допомогою РС-26 можуть виявитися інформаційно-психологічним тиском з боку рф, яка «вкинула» цю інформацію.

Нагадаємо, в ГУР МО України назвали фейком масовану ракетну атаку, яка нібито готується 20 листопада, але закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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