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Шоу-бізнес

Це розрив: мережа шокована світлинами популярної співачки

20:17 21 листопада 2024
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, пісня якої потрапила під критику, викликала захоплення своїми новими світлинами. На сторінці у соціальній мережі Злата виклала фотосесію, від якої, за словами співачки, вона у шаленому захваті. На світлинах артистка позує у декількох образах — чоловічому костюмі, шкіряному наряді та вечірньому вбранні.

«Той випадок, коли бракує культурних слів для коментарів, — підписала світлини Злата. — Я в шаленому захваті від нашої зйомки і крутої команди справжніх профі, яка зробила всю красу. Хочу, аби ви теж це побачили!»

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Шанувальники співачки були у захваті від фото і назвали її образи «фаталіті».

«Там в одному образі ви були схожі на людину в чорному», — написали у коментарях.

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«Це просто розрив», — були у шоці шанувальники.

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«Нема слів, — зізналися підписники. — Вмієте шокувати».

Нагадаємо, раніше співачка розкрила деталі скандалу з шахраєм-продюсером.

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