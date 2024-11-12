Вкрав 10 мільйонів: відома співачка розкрила деталі скандалу

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка розповіла про тяжкий розрив з Холостяком, розкрила подробиці скандалу із промоутером, який стався минулого року і досі не добіг кінця. За словами співачки, коли вона робить концерти в різних містах України, то зрізає свої гонорари, натомість намагається догодити глядачу у якості.

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«Коли я роблю концерти, максимально урізаю себе, але везу те, що б мені самій як глядачу хотілося б бачити на сцені», — зізналася Злата у проєкті «Муз_Тренд».

Саме таким у минулому році співачка зробила тур «Віддаю». Вона знала, що заробить небагато, але, навіть, і ті гроші не отримала.

«Там було зовсім трохи того заробітку, але і його „умикнула“ скотина на імʼя Тарас, — згадала Злата. — Хто не знає — мій колишній промоутер Тарас Доненко, який зробив мені тур „Віддаю“, а паралельно з цим ще додаткових 5 концертів. Зробив, продав квитки, настільки втерся в довіру до квиткових операторів, що попросив у них передплату на покриття технічних моментів майбутніх концертів, і вони йому відправили ці тисячі гривень. Збитки, яких він завдав в цілому, це 10 млн грн. Особисто мені — пів мільйона».

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На жаль, співачка зізнається, що не змогла відпрацювати концерти і частково повернути гроші людям.

«На жаль, половина квитків була заведена саме через Тараса, — розказала Злата. — Але він закрив сайт, кабінет, і я навіть не можу подивитися, скільки квитків на яку суму придбали люди. Я сподіваюся, що в майбутньому ми з командою знайдемо кошти, проведемо ці концерти, на яких люди використають свої квитки».

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Раніше популярна співачка розповіла про поїздку до Парижу.

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