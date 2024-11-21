Ми безсилі: у Молдові радари не можуть ідентифікувати безпілотники, які запускає рф

Радари, які має Молдова, безсилі виявляти безпілотники, якими рф атакує Україну, і вони залітають на територію країни, визнає міністр оборони Анатолій Носатий. За його словами, дрон, який 19 листопада, впав біля торгового центру в Кишиневі, схожий на інші, які були виявлені нещодавно. Крім того, чиновник не може пояснити, як дрон опинився серед гілок, пише видання Realitatea.

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«Цей дрон схожий на інші, які були знайдені за останні тижні, — сказав Анатолій Носатий. — Хочу звернути увагу на те, що всі дрони, на перший погляд, схожі, але, будь ласка, нехай громадяни не чіпають їх, тому що вони можуть бути небезпечними».

Оскільки радари, закуплені владою Кишинева, не можуть вчасно розпізнати БПЛА, що пролітають над повітряним простором Молдови, міністр оборони вважає за потрібне знайти можливості придбати нові системи ППО. За його словами, дрони зроблені з композиційних матеріалів і мають досить малу відбивну поверхню, що не дозволяє їх виявити радарами.

«Ці дрони мають дальність польоту 1000−1300 км, тому мають можливість перетинати територію України з місця запуску. Зараз змінилася тактика і, відповідно, еволюціонували й ракети, радар їх не виявляє. Хочу зазначити, що ці системи 60−80-х років розроблялися для зовсім іншого виду війни. Новий радар, який має Молдова, виявляє, але, залежно від місця, де він знаходиться — він має свою дальність і тактико-технічні дані для певних цілей», — додав міністр оборони.

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Раніше влада Республіки Молдова заявила, що безпілотники-приманки використовуються російськими військами спільно з безпілотниками «шахед» для введення в оману систем протиповітряної оборони під час нанесення атак.

Нагадаємо, в Молдові назвали росію «загрозою національній безпеці».

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