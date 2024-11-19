Дуже серйозна загроза: військовий експерт про збільшення кількості бійців КНДР на боці ворога

Попри дуже великі втрати в живій силі та техніці, армія окупантів продовжує нарощувати свою міць. Серед останніх новин: КНДР збільшить чисельність військових, яких відправить до росії для можливої участі у війні проти України. І це ризики для нас, розповідає керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук.

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«Коли ми дізналися про перші тисячі північнокорейців у Курській області, багато хто ставив питання: наскільки це страшно, наскільки це небезпечно? 3 тисячі корейців — це багато чи мало? 10−11 тис. корейців — це багато чи мало? Кожного дня рф на фронті втрачає 1,5−2 тис. особового складу. 2 тисячі було кілька тижнів тому з урахуванням Курської операції. Розуміючи такі цифри, то 1,5−3 тис. корейців — це на три дні поповнення російських втрат. 10 тисяч — це тиждень-два поповнення втрат», — зазначає Лакійчук.

Для того щоб закрити потреби путіна в мобілізації для продовження бойових дій щонайменше на три-шість місяців, Північна Корея має відправити 100−300 тис. своїх солдатів, додав експерт.

«Це дасть путіну можливість продовжити війну в тому самому темпі, в якому він її починав, без проведення мобілізації російського населення. Тому природно, що насамперед ми стурбовані саме таким розвитком подій. Ті корейці, що є, будуть знищені. А ось можливість появи нових і нових — дуже серйозна загроза», — підсумував експерт.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що командування армії рф не розуміє до кінця, як потрібно ефективно використовувати 12 тисяч солдатів КНДР у зоні бойових дій.

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