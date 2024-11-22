Повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну: на Запоріжжі загинув боєць з Вінниччини

Війна, на жаль, продовжує приносити на своїх похмурих крилах сумні звістки. У Кинашеві поховали захисника Артема Криворучка, який «на щиті» повернувся до рідної домівки. Йому було лише 24 роки, повідомляє Тульчинська громада.

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«Артем закінчив училище і, отримавши професію електрика, був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. Після її закінчення поїхав працювати за кордон — у Чехію. Але з початком повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну, у квітні, приймає рішення повернутись додому, а 2 травня добровольцем призивається у Збройні Сили України і стає на захист рідної держави», — розповідають у громаді.

Старший солдат Артем Криворучко служив старшим майстром обслуги ремонту та технічного обслуговування ремонтного взводу.

«Він був відданий військовій присязі на вірність народу. 16 листопада 2024 року він вийшов на останній бій в районі населеного пункту Лукʼянівське Запорізької області. Під час виконання бойових завдань отримав поранення, не сумісні з життям.

Молодий, перспективний, життєрадісний, добрий, щирий, готовий підтримати у будь-якій ситуації, готовий любити увесь світ — саме таким назавжди запам’ятається воїн", — пишуть у громаді.

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Поховали воїна на кладовищі в селі Кинашів з усіма належними військовими почестями. У нього залишились матір, дівчина, двоє братів, один з яких також боронить рідну землю від ворога в лавах ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині загинув 36-річний боєць Сергій Пивовар, який з перших днів війни пішов на фронт.

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