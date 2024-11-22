Як витягнути пробку, яка провалилась у пляшку: порада від «шефа Педро»
Досвідчені господині часто дають поради початківцям й діляться своїми лайфаками, які знайшли методом спроб та помилок. Наприклад, як знайти місце у квартирі банкам з консервацією або чим почистити духовку, щоб вона сяяла як новенька.
А от видання «Шуба» під відому пісню співачки Рафаелли Карри наводить лайфак, як витягти пробку, яка провалилась у пляшку. У мережі цей ролик вже прозвали «порада від шеф-кахаря Педро».
За інформацією видання, витягти корок за допомогою кількох простих дій буде дуже просто.
Для бюджетного розв’язання проблеми знадобиться поліетиленовий пакет та трохи сили.
Алгоритм дій виглядає так:
Стисніть поліетиленовий пакет по його довжині в нешироку смужку, яка може пролізти в горлечко пляшки.
Опустіть стиснутий пакет у пляшку денцем донизу, нижче за рівень пробки.
Дуньте всередину пакета та підтягніть його трішки вгору, щоб підтягти корок ближче до горлечка пляшки.
Потягніть пакет із захопленою пробкою в горло пляшки.
Коли корок опиниться в горлі, намотайте вільну частину пакета на руку, щоб зробити його коротшим.
Витягніть пробку з горла.
Раніше ми розповідали про безліч лайфаків щодо чищення сантехніки, зокрема, унітазів.181
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