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Суспільство та люди

Як витягнути пробку, яка провалилась у пляшку: порада від «шефа Педро»

14:55 22 листопада 2024
пробки та пляшка

Досвідчені господині часто дають поради початківцям й діляться своїми лайфаками, які знайшли методом спроб та помилок. Наприклад, як знайти місце у квартирі банкам з консервацією або чим почистити духовку, щоб вона сяяла як новенька.

А от видання «Шуба» під відому пісню співачки Рафаелли Карри наводить лайфак, як витягти пробку, яка провалилась у пляшку. У мережі цей ролик вже прозвали «порада від шеф-кахаря Педро».

За інформацією видання, витягти корок за допомогою кількох простих дій буде дуже просто.

Для бюджетного розв’язання проблеми знадобиться поліетиленовий пакет та трохи сили.

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Алгоритм дій виглядає так:

Стисніть поліетиленовий пакет по його довжині в нешироку смужку, яка може пролізти в горлечко пляшки.

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Опустіть стиснутий пакет у пляшку денцем донизу, нижче за рівень пробки.

Дуньте всередину пакета та підтягніть його трішки вгору, щоб підтягти корок ближче до горлечка пляшки.

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Потягніть пакет із захопленою пробкою в горло пляшки.

Коли корок опиниться в горлі, намотайте вільну частину пакета на руку, щоб зробити його коротшим.

Витягніть пробку з горла.

Раніше ми розповідали про безліч лайфаків щодо чищення сантехніки, зокрема, унітазів.

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