Вийшла заміж сама за себе: Брітні Спірс ошелешила зізнанням

Колишній поп-ідол США (і не тільки) знову зробила дивний вчинок — після чуток про те, що її обранець Пол Соліз ось-ось зробить їй пропозицію, скандальна зірка заявила, що вже «вийшла заміж».

В Instagram співачка з'явилася в білій атласній сукні з фатою, що нагадало весільну церемонію.

При цьому Брітні повідомила, що «вийшла заміж» за саму себе, додавши, що це було її найкраще рішення. Також епатажна виконавиця підкреслила, що цей крок виявився для неї важливим моментом.

«День, коли я вийшла заміж за себе… Повертаю це назад, тому що це може здатися сором'язливим або дурним, але я думаю, що це найяскравіша річ, яку я коли-небудь робила», — заявила виконавиця.

Нагадаємо, раніше принцеса поп-музики" випустила свої довгоочікувані мемуари The Woman In Me, де зокрема розповіла про те, що у віці 19 років завагітніла від Джастіна Тімберлейка, а він наполіг на аборті. Тоді вона взяла свій перший шлюб з другом дитинства Джейсоном Александром, але він тривав лише 55 годин. Від другого чоловіка — Кевіна Федерлайна — співачка народила двох дітей, Шона Престона і Джейдена Джеймса, проте пара розлучилася у 2007 році. У 2022 році Брітні вийшла заміж за Сема Асгарі, але в серпні 2023 року стало відомо, що пара також вирішила розлучитися.

