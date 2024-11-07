Є можливість заробити: Брітні Спірс оголосила про новий бізнес

Співачка Брітні Спірс, яка ошелешила зізнанням, оголосила, що запускає лінію прикрас під назвою B Tiny. Радісною звісткою вона поділилась у соціальних мережах, де написала: «Моя перша лінія ювелірних виробів скоро з’явиться!!!«

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Поп-принцеса описує свої творіння так: «Делікатні надзвичайно різноманітні та єдині в своєму роді речі!!! Я так схвильована!!! Усвідомлюю, як це круто — бути художником, який може бути пристрасним у багатьох проявленнях!!! В Tiny скоро вийде!!! Дівчата, вам це, до біса, сподобається!!»

Співачка також поділилася фото та відео, демонструючи один із виробів, який увійде до її нової лінії — браслет власного виробництва.

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Щоправда, досі невідомо, коли ювелірні прикраси від співачки можна буде придбати і за скільки. Але новина викликала ажіотаж серед фанатів зірки, які залишили під постом понад 140 тисяч «смайликів».

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс і далі доведеться платити аліменти колишньому чоловікові на утримання дорослого сина.

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