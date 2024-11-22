Не «Рубеж» і не «Орешник»: експерт про те, якою ракетою рф могла вдарити по Дніпру

рф вперше застосувала проти України міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності. 21 листопада удару зазнав Дніпро — на територію «Південмашу», який колись виробляв такі ж балістичні ракети, прилетіло кілька десятків боєголовок.

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Удар балістичною ракетою, здатною пролетіти до 600 кілометрів, по Дніпру викликав подив у експертів, що пов'язано насамперед з її «начинкою». Так, на відео видно падіння близько 36 ударних елементів, але жодного вибуху, що абсолютно нормально для міжконтинентальної балістичної ракети.

«Яку бойову частину мала ракета, випущена 21 листопада по Дніпру. Ризикну припустити, що ніякої — тільки масогабаритний макет. Річ у тім, що створення звичайної, неядерної БЖД для такої ракети — річ безглузда з економічного погляду, бо МБР (ну, нехай РС-26 — не надто міжконтинентальна) надзвичайно дорога. Витрачати одноразовий носій масою 40−50 тонн на те, щоб доставити цілу тонну вибухівки, — надто нераціонально; з цим чудово впорається пара крилатих ракет. Тож нинішній пуск може слугувати своєрідною демонстрацією технічної можливості нанесення ядерного удару по Україні», — пише військовий експерт Андрій Харук.

Як заявив «ФАКТАМ» військовий експерт Анатолій Храпчинський, удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою виглядає вкрай дивно.

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- Усі подібні ракети оснащуються ядерними боєголовками й інших варіантів на кшталт уламково-фугасних або касетних боєголовок не мають — це просто безглуздо. Тому ракета, що вдарила по Дніпру, несла в собі фактично порожні болванки, здатні завдати руйнувань лише кінетичною енергією, спричиненою масою металу та його швидкістю. З урахуванням ціни подібної ракети — це як кидатися золотою цеглою, — підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ».

Видання Financial Times із посиланням на високопоставленого військового посадовця України пише, що рф вдарила по Дніпру саме РС-26 «Рубеж» із радіусом дії до 6000 км, а не «Орешник», як заявив путін.

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На думку Храпчинського, ракетою, що атакувала «Південмаш», точно не могла бути РСД-26 «Рубеж», роботи над якою через брак фінансування зупинені у 2018-му році. Швидше за все це могли бути якісь ракети виробництва КНДР або радянська ракета «Пионер», вона ж РСД-10.

- Ракета «Пионер» — це по суті батько «Рубежу», те, з чого вона виросла шляхом деяких поліпшень. І головне питання, яке сьогодні стоїть — з'ясувати, яка це була ракета, для вироблення стратегії протидії їй, — зазначив Анатолій Храпчинський.

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Дійсно, «Пионер» має вельми схожі характеристики із заявленими ТТХ «Рубежа» — дальність до 5500 км (6000 км у «Рубежа»), бойову частину потужністю до 1 Мт, яка розділяється на низку частин (те ж саме в РСД-26), загальну вагу близько 40 тонн (40−50, як вважається, у «Рубежа»). Водночас офіційно всі «Пионеры» були знищені в 1991-му році.

Раніше повідомляли про те, що ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту в Курській області, внаслідок чого загинули і були поранені понад 50 окупантів, зокрема з КНДР.

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